Kuzenine verdiği IBAN hayatını kararttı. Engelli annesi gözyaşlarıyla anlattı
16.02.2026 15:44
İHA
Adana'da 22 yaşındaki Arzu Aydın, iddiaya göre kuzenini verdiği IBAN numarasını nedeniyle hapse girdi. Genç kızın engelli annesiyse gözyaşlarını içinde hem olayı anlattı hem de yardım talebinde bulundu.
Son dönemlerde artış gösteren IBAN dolandırıcılığın bir kurbanı da Adana'daki Arzu Aydın oldu.
Adana'da terzilik yapan 22 yaşındaki Arzu Aydın, iddiaya göre 2023 yılında kuzenine IBAN numarasını verdiği gerekçesiyle hakkında açılan davalar sonucu 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.
28 Ekim 2025'te cezaevine giren Aydın'ın 14 ayrı dosyasının bulunduğu, bir dosyadan ise istinaf aşamasında 2 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Genç kadının kas erimesi hastalığı nedeniyle yüzde 50 fiziksel engelli annesi Türkan Budak, kızının mağdur olduğunu savundu.
"KUZENİNE IBAN VERDİ CEZAEVİNE GİRDİ"
Eşinden bir süre önce ayrılan anne Budak, kızının iyi niyetinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Benim kızım 2023 yılında kuzenine güvenip IBAN'ını verdi. Kızımın adına o IBAN nedeniyle tam 15 dava açıldı. Bir davadan 3 yıl 2 ay ceza aldı. Evden alıp götürdüler. 1 ay Tarsus Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Şu an Karataş Kadın Cezaevi'nde yatıyor. Çok zor süreçlerden geçiyorum. Küçük kızım lupus, ben ise kas hastasıyım." diyerek mağduriyetlerini giderilmesine yönelik çağrıda bulundu.
"BU DA OLURSA ARTIK NE KALDIRAMAM"
Kızının istinafta da 2 yıl 2 ay cezası olduğunu ifade eden anne Budak, "İnşallah öyle bir şey gelmez. O da olursa artık ben kaldıramam. Bu gençlere yazık olmasın. Kızımın adına dolandırıcılık yapılmış. Büyük mağduriyetler yok. Zararı olanlar yüksek miktar istemelerine rağmen yolladım. Borç içine girdim ama yeter ki kızım kurtulsun." diye konuştu.
"KIZIM 19 YAŞINDA CAHİLLİK YAPTI"
Yürüme zorluğu çektiğini söyleyen anne Budak, "Benim elim ayağım oydu. Yemeğimi dahi kızım hazırlardı. Genç kız boynu bükük kalmasın diye her hafta görüşe gidiyorum. Cezaevinde onu görünce çok kötü hissediyorum. İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey. Kızım 19 yaşında bir cahillik yaptı. Onun bu cahilliği hepimize mal oldu." diyerek gözyaşlarına boğuldu.