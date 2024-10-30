Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi
İstanbul'da eğlence mekanından geldikten sonra önce kuzeniyle tartıştı ardından bayıltıp bıçakla öldürdü. Saldırgan tutuklandı. Hayatını kaybeden Duygu Şahin bugün memleketi Bursa’da toprağa verildi.
Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde iddiaya göre, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti.