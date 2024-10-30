Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi

İstanbul'da eğlence mekanından geldikten sonra önce kuzeniyle tartıştı ardından bayıltıp bıçakla öldürdü. Saldırgan tutuklandı. Hayatını kaybeden Duygu Şahin bugün memleketi Bursa’da toprağa verildi.

Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi - 1

Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde iddiaya göre, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti.

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Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi - 2

Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı.

Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi - 4

OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi - 5

Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını ileri süren Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin’in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin’i darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçak ile yaraladığını söyledi.

Kuzeninin bayıltıp bıçaklayarak öldürdüğü Duygu, toprağa verildi - 6

Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duygu Şahin’in adli tıptaki incelemesinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi bugün memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Şahin, kırsal Mezit Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

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