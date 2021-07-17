Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek

Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramını yüzde 100 dolulukla geçirecek.

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Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 15:44

Ünlü filozof Heredot'un "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış." dediği turistik ada, antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması nedeniyle hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındırıyor.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'da ise yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının mekanı haline geldi.

Pazartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi her iki adada da rezervasyonların tümü yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

Günler öncesinden adalara gelen vatandaşlar bayram tatiline erken başlarken sıcak havayı denizde geçirmek isteyen yüzlerce kişi plajlara akın etti.

Gökçeada'nın rüzgarını değerlendiren sporcular ise rüzgar sörfü yaparak zaman geçiriyor.

"KONUKLARIMIZ HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ KALİTELİ BİR TATİL YAŞAYACAK" Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, , ilçelerinin bayram tatiline günler öncesinden hazırlandığını belirtti.

"REZERVASYONSUZ TERCİH YAPMAYIN" Yerel yönetim olarak adaya gelecek konukların her bayram olduğu gibi kaliteli bir tatil yaşamaları için tüm önlemleri aldıklarına işaret eden Çetin, "Bizler bu konuda oldukça deneyimliyiz. Bayram süresince belediye ekiplerimiz yaşanabilecek sıkıntılara karşı görev başında olacak" dedi.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, bu bayram adadaki rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

COVİD-19 TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE Otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu ise bayram yoğunluğu nedeniyle Covid-19 önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.





Gökçeada'da pansiyon işletmeciliği yapan Şengül Şentürk de konaklama tesislerinde şu anda yer bulunmadığını aktardı.

Rezervasyonların günler öncesinden tamamlandığını ifade eden Şentürk, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır insanlar rahat değildi. Bu yıl rakamların düşüşe geçmesiyle tatil imkanı doğdu. O nedenle de tüm rezervasyonlar tamamlandı" şeklinde konuştu.