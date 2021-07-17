Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek

Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramını yüzde 100 dolulukla geçirecek.

Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 15:44

Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 1
Ünlü filozof Heredot'un "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış." dediği turistik ada, antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması nedeniyle hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındırıyor.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 2
Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'da ise yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının mekanı haline geldi.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 3
Pazartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi her iki adada da rezervasyonların tümü yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 4
Günler öncesinden adalara gelen vatandaşlar bayram tatiline erken başlarken sıcak havayı denizde geçirmek isteyen yüzlerce kişi plajlara akın etti.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 5
Gökçeada'nın rüzgarını değerlendiren sporcular ise rüzgar sörfü yaparak zaman geçiriyor.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 6

"KONUKLARIMIZ HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ KALİTELİ BİR TATİL YAŞAYACAK"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, , ilçelerinin bayram tatiline günler öncesinden hazırlandığını belirtti.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 7

"REZERVASYONSUZ TERCİH YAPMAYIN"

Yerel yönetim olarak adaya gelecek konukların her bayram olduğu gibi kaliteli bir tatil yaşamaları için tüm önlemleri aldıklarına işaret eden Çetin, "Bizler bu konuda oldukça deneyimliyiz. Bayram süresince belediye ekiplerimiz yaşanabilecek sıkıntılara karşı görev başında olacak" dedi.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 8
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, bu bayram adadaki rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 9

COVİD-19 TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE

Otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu ise bayram yoğunluğu nedeniyle Covid-19 önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.

Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 10
Gökçeada'da pansiyon işletmeciliği yapan Şengül Şentürk de konaklama tesislerinde şu anda yer bulunmadığını aktardı.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 11
Rezervasyonların günler öncesinden tamamlandığını ifade eden Şentürk, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır insanlar rahat değildi. Bu yıl rakamların düşüşe geçmesiyle tatil imkanı doğdu. O nedenle de tüm rezervasyonlar tamamlandı" şeklinde konuştu.
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 12
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 13
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - 14

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