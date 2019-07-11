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Kuzey Ege'yi fırtına vurdu

İHA

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ağaçları deviren, işyerlerinin tenteleri ile şemsiyelerini uçuran, vitrin camlarının kırılmasına neden olan fırtına, maddi hasara yol açtı.

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    Kuzey Ege sahillerini kuvvetli fırtına vurdu.

    Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören mahallesi ile Edremit'ih Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan
    olumsuz etkilendi.


    METEOROLOJİ UYARDI

  • 2

    Saat 01.30 civarından başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı felç etti. Denize cephesi olan işyerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı
    fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur, ağaçları yerinden sökerken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve
    şezlongları uçtu. 

    METEOROLOJİ UYARDI
  • 3

    Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan Marinada ağaçlar devrilirken, Altınova mahallesi ile Sahilkent mahallesinde park
    halindeki otomobillerin üzerine de ağaçlar devrildi. 

    METEOROLOJİ UYARDI
  • 4

    İşyerlerinde maddi hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta
    elektrik kesintileri meydana getirdi.

    METEOROLOJİ UYARDI
  • 5

    Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından
    yüzerek kıyıya çıkabildi.

    METEOROLOJİ UYARDI
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    Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede tespit çalışması yapıyor. 

    METEOROLOJİ UYARDI

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