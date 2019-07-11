Kuzey Ege'yi fırtına vurdu
İHA
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ağaçları deviren, işyerlerinin tenteleri ile şemsiyelerini uçuran, vitrin camlarının kırılmasına neden olan fırtına, maddi hasara yol açtı.
-
1
Kuzey Ege sahillerini kuvvetli fırtına vurdu.
Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören mahallesi ile Edremit'ih Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan
olumsuz etkilendi.
-
2Saat 01.30 civarından başlayan şiddetli fırtına ve yağış hayatı felç etti. Denize cephesi olan işyerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı
fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur, ağaçları yerinden sökerken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve
şezlongları uçtu.
METEOROLOJİ UYARDI
-
3Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan Marinada ağaçlar devrilirken, Altınova mahallesi ile Sahilkent mahallesinde park
halindeki otomobillerin üzerine de ağaçlar devrildi.
METEOROLOJİ UYARDI
-
4İşyerlerinde maddi hasarın meydana geldiği fırtınada, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucu Altınova, Akçay ve Altınoluk'ta
elektrik kesintileri meydana getirdi.
METEOROLOJİ UYARDI
-
5Bazı tekneler zarar görürken, Ayvalık SSK Sitesi sahilindeki mendireklerde mahsur kalan 5 kişi, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından
yüzerek kıyıya çıkabildi.
METEOROLOJİ UYARDI
-
6
Belediye ekipleri, fırtınanın neden olduğu hasarı belirlemek için bölgede tespit çalışması yapıyor.
-
7