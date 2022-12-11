Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.
İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
AFAD'ın da lodos uyarılarının ardından Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde dünden bu yana şiddetini artırarak devam eden lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.
Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi.
Bazı yük gemileri de Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarına demirledi.
Ayrıca Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na düzenlenen feribot seferleri karşılıklı olarak hava ve deniz muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti.