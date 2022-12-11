Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti

İstanbul, İzmir, Bursa gibi kentlerde lodos etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri de yapılamıyor.

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. 

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 2

AFAD'ın da lodos uyarılarının ardından Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde dünden bu yana şiddetini artırarak devam eden lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 3

Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi.

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 4

Bazı yük gemileri de Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarına demirledi.

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 5

Ayrıca Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na düzenlenen feribot seferleri karşılıklı olarak hava ve deniz muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 6

Kuzey Ege'de rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti.

Kuzey Ege'de lodos etkili oldu, rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti - 7

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