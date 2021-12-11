Kuzey Irak şehidine veda

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 11.12.2021 - 14:31

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Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, 'de toprağa verildi.

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Şehit Aksöz'ün (23) naaşı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden hava yoluyla helallik alınması için İstanbul'daki babaevine, oradan da Nevşehir'in Alacaşar köyüne getirildi.

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Aşağı Mahalle Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, şehidin kardeşi Ramazan Aksöz askeri üniformayla katıldı.

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Törende, şehidin yakınları ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe, belde belediye başkanları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

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Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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