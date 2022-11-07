Kuzey Irak şehitlerine veda

''SON HATIRAMIZ KALSIN''

23 yaşındaki şehit İsmail Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte, ne zaman çekildiği bilinmeyen bir videoda "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı.

Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer'in "Son hatıramız kalsın" dediği görülürken, bir silah arkadaşının ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görüntüye yansıdı.