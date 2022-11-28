Kuzey Irak şehitlerine veda

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 7 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Askerlerden 6'sı terör saldırısında, 1'i ise nöbet tutarken yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Şehitlerden 4'ü bugün Gaziantep, Giresun, Adıyaman ve Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı.

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PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeKİ saldırısında şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarındandı, ilk şehitlerinden biri oldu.

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Sosyal medya paylaşımında, "Erken ölürsem, tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin, fakirliği bilirim. Anneme sonradan söyleyin bu haberi kaldıramaz" demişti.

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Aileyi taziyeye giden teğmenler, şehit babasının isteği üzerine hep bir ağızdan Öztürkmen'in de çok sevdiği Harp Okulu Marşı'nı okudu.

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Anne Gürcan Öztürkmen, marş boyunca bir teğmenin elini tuttu.

Kuzey Irak şehitlerine veda - 5

Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı.

Babası şehitin tören kılıcını tabutun üzerine bıraktı.

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Şehit teğmen vasiyeti üzerine Gaziantep'te defnedildi.

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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Sözleşmeli Er Mehmet Demir'e Adıyaman'da veda edildi.

Şehit 21 yaşındaydı, 3 ay önce göreve başlamıştı.

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Bekar olan Mehmet Demir,, 4 kardeşin en büyüğüydü.

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Baba Latif Demir cenazeye şehit oğlunun üniformasıyla katıldı.

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Şehidin 7 ve 9 yaşındaki 2 kardeşi de cenaze töreni sırasında asker selamı verdi.

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Er İsmail Ünal için Giresun'da cenaze töreni yapıldı.  21 yaşındaki askerin 3 kız kardeşi vardı.

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Baba Fehmi Ünal cenazede oğlunun beresini taktı.

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Annesi şehidi asker selamıyla uğurladı.

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Aynı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu 21 yaşındaydı.

Ailesi, sevenleri şehidi Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurladı.

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Terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuşlar Mustafa Yıldız Samsun'da, Eyyüp Uğurlu Gaziantep'te törenle uğurlanacak.

İki uzman çavuş da 25 yaşındaydı, bekardı.

Şehit Mustafa Yıldız, 5 yıldır görevdeydi. 2 gün önce sözleşmesini yenilemişti.

Şehit Eyyüp Uğurlu'nun 7 kardeşi vardı, Annesini küçük yaşta kaybetmişti.

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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Işık'a ise Konya'da veda edilecek

28 yaşındaki asker henüz 1 yıllık evliydi, 4 ay önce baba olmuştu.

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