Kuzey Irak şehitlerine veda

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeKİ saldırısında şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarındandı, ilk şehitlerinden biri oldu.
Sosyal medya paylaşımında, "Erken ölürsem, tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin, fakirliği bilirim. Anneme sonradan söyleyin bu haberi kaldıramaz" demişti.
Aileyi taziyeye giden teğmenler, şehit babasının isteği üzerine hep bir ağızdan Öztürkmen'in de çok sevdiği Harp Okulu Marşı'nı okudu.
Anne Gürcan Öztürkmen, marş boyunca bir teğmenin elini tuttu.
Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı.
Babası şehitin tören kılıcını tabutun üzerine bıraktı.
Şehit teğmen vasiyeti üzerine Gaziantep'te defnedildi.
Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Sözleşmeli Er Mehmet Demir'e Adıyaman'da veda edildi.
Şehit 21 yaşındaydı, 3 ay önce göreve başlamıştı.
Bekar olan Mehmet Demir,, 4 kardeşin en büyüğüydü.
Baba Latif Demir cenazeye şehit oğlunun üniformasıyla katıldı.
Şehidin 7 ve 9 yaşındaki 2 kardeşi de cenaze töreni sırasında asker selamı verdi.
Er İsmail Ünal için Giresun'da cenaze töreni yapıldı. 21 yaşındaki askerin 3 kız kardeşi vardı.
Baba Fehmi Ünal cenazede oğlunun beresini taktı.
Annesi şehidi asker selamıyla uğurladı.
Aynı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu 21 yaşındaydı.
Ailesi, sevenleri şehidi Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurladı.
Terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuşlar Mustafa Yıldız Samsun'da, Eyyüp Uğurlu Gaziantep'te törenle uğurlanacak.
İki uzman çavuş da 25 yaşındaydı, bekardı.
Şehit Mustafa Yıldız, 5 yıldır görevdeydi. 2 gün önce sözleşmesini yenilemişti.
Şehit Eyyüp Uğurlu'nun 7 kardeşi vardı, Annesini küçük yaşta kaybetmişti.
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Işık'a ise Konya'da veda edilecek
28 yaşındaki asker henüz 1 yıllık evliydi, 4 ay önce baba olmuştu.