Kuzey Irak şehitlerine veda

Bugün Mersin, Niğde, Tokat ve Osmaniye'de şehit cenazeleri vardı. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Gökhan Ağıl ile Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Fatih Kalkan ve Savaş Borlu son yolculuğa uğurlandı.

Haberler - DHA 12.09.2022 - 17:15 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 17:17

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Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlere baba ocaklarında veda ediliyor.

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MERSİN

Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi.

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25 yaşındaki şehidin bekar olduğu öğrenildi. 

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NİĞDE

26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun acı haberi ailesine ulaştı.

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Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.

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Şehit Borlu'nun bekar olduğu öğrenildi.

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TOKAT

Astsubay Gökhan Ağıl 24 yaşındaydı.

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AİLENİN İKİNCİ ŞEHİDİ

Ağıl, ailenin ikinci şehidi oldu.

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Tokatlı askerin Astsubay kuzeni de 5 yıl önce Şırnak'ta PKK saldırısında şehit düşmüştü.

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OSMANİYE

Şehit Uzman Çavuş, Osmaniye'de dua ve gözyaşları ile uğurlandı.  

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28 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan evliydi. 

Kalkan, 3 ay önce baba olmuştu. 

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