Kuzey Irak şehitlerine veda

Haberler - DHA 12.09.2022 - 17:15 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 17:17
Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlere baba ocaklarında veda ediliyor.
Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi.
25 yaşındaki şehidin bekar olduğu öğrenildi.
26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun acı haberi ailesine ulaştı.
Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.
Şehit Borlu'nun bekar olduğu öğrenildi.
Astsubay Gökhan Ağıl 24 yaşındaydı.
Ağıl, ailenin ikinci şehidi oldu.
Tokatlı askerin Astsubay kuzeni de 5 yıl önce Şırnak'ta PKK saldırısında şehit düşmüştü.
Şehit Uzman Çavuş, Osmaniye'de dua ve gözyaşları ile uğurlandı.
28 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan evliydi.
Kalkan, 3 ay önce baba olmuştu.