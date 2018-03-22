Kuzey Irak'ta güvenlik kuşağı
NTV Haber, Anadolu Ajansı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde sürdürdüğü hava destekli kara harekatında 14 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'ye yükseldi.
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1Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.
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2Sırtlarında çantalar ve silahlarıyla zorlu koşullarda bölgedeki operasyonları yürüten komandolar 14 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
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3Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'ye yükseldi.
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4Suriye'nin ardından Kuzey Irak'ta da önleyici müdahale konseptini hayata geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri kamplarda toplanmaya başlayan teröristleri, sınır ötesi kara harekatlarıyla vurmaya devam ediyor.
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53. Tümen Komutanlığı'na bağlı Hakkari Dağ Komando Tugayı ile 34. Hudut Tugayı'nın birlikte gerçekleştirdiği harekata Hava Kuvvetleri bombardıman desteği veriyor.
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6Irak içinde 15 kilometre derinliğinde, teröristlerin sızdığı noktalara geçici üs bölgeleri kurulması böylece bir güvenlik kuşağı oluşturulması amaçlanıyor.
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