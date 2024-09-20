Kuzey Marmara Otoyolu'nda 11 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanıklara tahliye

Sanık O.K. de saatte 20-30 kilometre hızla sağdan ikinci şeritten ilerlerken olayda hayatını kaybeden arkadaşı Abidin Ataşlı'nın kendisini aradığını ve "Sana vurdular." demesi üzerine durduğunu savunarak, şöyle devam etti:



"Aracımın yüklü olması ve vuran aracın hafif olması nedeniyle bana çarpıldığını anlamadım. Sisli havada sağımdan ve solumdan araçlar geçiyordu. Aşağıya indim, Ataşlı'yı göremedim. Yaralılara yardım etmeye çalıştım. Ondan sonra otobüsün vurduğu hafif ticari araç, benim kullandığım TIR ile otobüs arasında sıkıştı. Sağdan ikinci şeritten ilerliyordum, bana vurulunca aracım yamuldu. Bu nedenle aracım sağdan üçüncü şeride geçmiş olabilir. Tahliyemi talep ediyorum."