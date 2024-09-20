Kuzey Marmara Otoyolu'nda 11 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanıklara tahliye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuklanan 3 sürücünün yargılanmasına başlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 11 ölü, 54 yaralı