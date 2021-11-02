Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - DHA 02.11.2021 - 09:41

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 1

'nda 6 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 2

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi. 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 4

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 6
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 7
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi - 8

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