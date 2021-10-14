Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde bir kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 14.10.2021 - 12:18

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - 1
Alınan bilgiye göre, otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki kamyon, Beykoz mevkisinde aynı yönde ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - 2
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - 3
Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - 4
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - 5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER