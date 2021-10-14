Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde bir kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki kamyon, Beykoz mevkisinde aynı yönde ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.