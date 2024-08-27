Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu!
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Onur Aykanat bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Hız tutkunu olduğu belirtilen sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi. Aykanat'ın daha önce de sosyal medya hesaplarından motosikletle 300 kilometre hızlara ulaştığı anları paylaştığı görüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında saat 13.30 sıralarında Onur Aykanat yönetimindeki motosiklet yolda seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı.