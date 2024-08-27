Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu!

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Onur Aykanat bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Hız tutkunu olduğu belirtilen sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi. Aykanat'ın daha önce de sosyal medya hesaplarından motosikletle 300 kilometre hızlara ulaştığı anları paylaştığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu! - 1

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında saat 13.30 sıralarında Onur Aykanat yönetimindeki motosiklet yolda seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu! - 2

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Motosiklet ise sürücüsünden 800 metre ileride durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu! - 3

Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin Adli Tıp morguna kaldırılacağı öğrenilirken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu! - 4

SAATTE 300 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Onur Aykanat’ın daha önce Kuzey Marmara Otoyolu’nun farkı noktalarında 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu! - 5

KAZA NASIL OLDU?

"Kaza tek taraflı mı oldu, birisi mi çarptı?" sorularının yanıtları yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Kazada motosiklet sürücüsünün kendi kontrolünü kaybederek mi kazaya karıştığı yoksa başka bir aracın çarpması sonucunda mı kazanın gerçekleştiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Otoyol jandarması ve polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili kamera görüntülerini inceleyecek.

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