Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Hız tutkusu sonu oldu!

KAZA NASIL OLDU?

"Kaza tek taraflı mı oldu, birisi mi çarptı?" sorularının yanıtları yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Kazada motosiklet sürücüsünün kendi kontrolünü kaybederek mi kazaya karıştığı yoksa başka bir aracın çarpması sonucunda mı kazanın gerçekleştiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Otoyol jandarması ve polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili kamera görüntülerini inceleyecek.