Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga ortalığı karıştırdı.
Otomobilde bulunan bir grup genç araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi.
Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilde gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı.
Motosikletinden inen 1 kişi kavgaya engel olmaya çalıştı. Diğer gişelerdeki görevlilerin de katılmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.
Araçlarından inen sürücülerin araya girmesiyle kavga sona erdi.