Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde görevli ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün arkadaşlarının da dahil olmasıyla tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga - 1

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga ortalığı karıştırdı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga - 2

Otomobilde bulunan bir grup genç araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi.

Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga - 3

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilde gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga - 4

Motosikletinden inen 1 kişi kavgaya engel olmaya çalıştı. Diğer gişelerdeki görevlilerin de katılmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga - 5

Araçlarından inen sürücülerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kavga - 6
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