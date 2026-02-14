Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza. Gişelere çarpan araba alev aldı, sürücü öldü
14.02.2026 15:01
AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Karasu gişelerinde korkunç bir kaza yaşandı. Beton bariyere çarpan otomobilin alev alması sonucu, sürücü yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, otoyolun Karasu gişeleri girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
OTOMOBİL YANMAYA BAŞLADI
Otomobilde çıkan yangına, ilk müdahaleyi jandarma ve otoyol görevlileri yaparken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otoyol görevlileri de araçtan yol kenarına savrulan parçaları topladı.
Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.