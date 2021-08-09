Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde konteynır yüklü bir tır, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Emniyet kemeri takılı olmayan tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırlayarak hayatını kaybetti.

İHA 09.08.2021 - 15:23

Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 1
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 2
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Şişeci hakimiyetindeki konteynır yüklü tır, sol ön lastiğinin patlamasıyla  kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 3
Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırladı.
Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 4
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri camdan dışarı fırlayan Erdoğan Şişeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 5
Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 6
Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü - 7

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