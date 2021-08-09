Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde konteynır yüklü bir tır, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Emniyet kemeri takılı olmayan tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırlayarak hayatını kaybetti.
Abone ol
Paylaş
İHA 09.08.2021 - 15:23
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Şişeci hakimiyetindeki konteynır yüklü tır, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırladı.
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri camdan dışarı fırlayan Erdoğan Şişeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.