Kuzey Marmara Otoyolunda lastiği patlayan tır bariyerlere saplandı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Şişeci hakimiyetindeki konteynır yüklü tır, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen tır sürücüsü kazanın etkisiyle camdan dışarı fırladı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri camdan dışarı fırlayan Erdoğan Şişeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.