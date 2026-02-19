Ramazan imsakiyesi banner
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tanker devrildi

19.02.2026 15:03

Son Güncelleme: 19.02.2026 15:29

AA

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çatalca mevkisinde tünelde bir tanker devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Anadolu Ajansı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Ajansı

Tek şeritten kontrollü şekilde verilen trafik, tankerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.