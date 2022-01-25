Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı

Kar yağışı ve zincirleme kazan nedeniyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı.

Haberler - İHA 25.01.2022 - 09:13

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 1

Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 2

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 3

Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından
jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 4


Kazanın meydana geldiği istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 6
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 7
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER