Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul'da Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışında aksama yaşandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 21.12.2021 - 09:40

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 1

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 2

Aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 3

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 4

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 5

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 6
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 7
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 8
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 9
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 10
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 11
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 12
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 13
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 14
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 15
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 16
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - 17

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