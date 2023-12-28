Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı.