Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
17.11.2025 13:17
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki kamyon ve TIR zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada araç içinde sıkışan şoförlerden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan Işıklar Gişeleri mevkisinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre bir zincir markete ait olan İ.K. yönetimindeki 34 LVE 13 plakalı kamyon, önünde seyreden yine aynı firmaya ait E.A. yönetimindeki 34 LR 4844 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon aynı yönde seyir halinde olan B.E. yönetimindeki 55 AUA 25 plakalı TIR'a da çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kamyonda sıkışan şoför E.A., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Başakşehir yönünde tek şerit trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.