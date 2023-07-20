KYK 2023 burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs/kredi ve yurt başvuruları için geri sayım
2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları gelecek birkaç hafta en çok araştırılan konular arasında yer alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Üniversiteli adaylarının gözü şimdi KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalarda. Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. Yurt başvurularının YKS yerleştirme işlemlerinin hemen ardından başlayacak üniversite kayıt süreci ile netlik kazanması bekleniyor. Peki, KYK 2023 burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS başvurularının açıklanması ile şimdi de tercih süreci gündeme geldi. Ailelerinden uzaklardaki şehirlerde üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, öncelikle barınma ihtiyacı için KYK'nın yurt başvurularını bekleyecek. Öte yandan karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti de oldukça yüksek olacak. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK başvuru sürecine dair detaylar...