KYK başvuru tarihi belli mi? 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025 YKS sonucunda üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinden birine yerleşebilen gençler, okullarının olduğu bölgedeki KYK yurtlarına yerleşmek için başvuru yapacak. Her sene eğitim dönemi başlamadan alınan başvurular için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Süreç genellikle yerleştirmelerin hemen akabinde duyuruluyor. İşte, KYK yurt başvuru detayları...