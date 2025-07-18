KYK başvuru tarihi belli mi? 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru süreci, 2025 YKS ile üniversiteye başlayacak öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Ön lisans ve lisans bölümlerinden birini kazanmış öğrenciler, okullarına en yakın Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına yerleşmek için başvuruda bulunacak. Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri Bakanlık tarafından 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip ve 6.tip KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Peki, 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman?
2025 YKS sonucunda üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinden birine yerleşebilen gençler, okullarının olduğu bölgedeki KYK yurtlarına yerleşmek için başvuru yapacak. Her sene eğitim dönemi başlamadan alınan başvurular için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Süreç genellikle yerleştirmelerin hemen akabinde duyuruluyor. İşte, KYK yurt başvuru detayları...