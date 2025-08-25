KYK başvuru tarihleri: 2025-2026 eğitim yılında KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihleri, yurt başvurularından ayrı bir dönemde başlıyor. Burs başvuruları ekim ayı başında gündeme gelirken, yurt başvuruları için YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Adaylar 3 bin, 6 bin ve 9 bin TL burs ve kredi ödemesinden yararlanabiliyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı KYK burs başvuru takvimi için gözler GSB'de.