KYK başvuru tarihleri: 2025-2026 eğitim yılında KYK burs başvurusu ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihleri yaklaşıyor. Her sene eğitim ve öğretim yılı başlangıcında yükseköğrenime başlayan öğrenciler KYK başvurularında bulunuyor. KYK yurt ve burs başvuruları farklı dönemlerde alınıyor. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden yürütülüyor. KYK tarafından lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her sene farklı tutarlarda burs ve kredi ödemesi yapılıyor. Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine dair güncel duyuruları takip ediyor.
KYK burs ve kredi başvuruları tarihleri, yurt başvurularından ayrı bir dönemde başlıyor. Burs başvuruları ekim ayı başında gündeme gelirken, yurt başvuruları için YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Adaylar 3 bin, 6 bin ve 9 bin TL burs ve kredi ödemesinden yararlanabiliyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı KYK burs başvuru takvimi için gözler GSB'de.