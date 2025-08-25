KYK başvuru tarihleri: 2025-2026 eğitim yılında KYK burs başvurusu ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihleri yaklaşıyor. Her sene eğitim ve öğretim yılı başlangıcında yükseköğrenime başlayan öğrenciler KYK başvurularında bulunuyor. KYK yurt ve burs başvuruları farklı dönemlerde alınıyor. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden yürütülüyor. KYK tarafından lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her sene farklı tutarlarda burs ve kredi ödemesi yapılıyor. Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine dair güncel duyuruları takip ediyor.

KYK burs ve kredi başvuruları tarihleri, yurt başvurularından ayrı bir dönemde başlıyor. Burs başvuruları ekim ayı başında gündeme gelirken, yurt başvuruları için YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Adaylar 3 bin, 6 bin ve 9 bin TL burs ve kredi ödemesinden yararlanabiliyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı KYK burs başvuru takvimi için gözler GSB'de.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 yılı KYK burs başvuru dönemi genellikle ekim ayı başında başlıyor. Geçen yıl başvurular 8-13 Ekim'de alınmıştı. Bu sene de süreç aynı takvime benzer şekilde ilerleyebilir.

Ancak KYK yurt başvuruları ise YKS tercih sonuçları ardından alınmaya başlıyor. Geçen sene yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başlamıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN

Burs ve kredi başvuruları e-devlet ekranından alınıyor. Burs ve krediye hak kazanan öğrenciler, yine e-Devlet üzerinden taahhütname onayını vermeleri gerekiyor.

Onay için; https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden GSB'nin linkine ulaşarak onaylama işlemini yapabilicek. Taahhütname onayı vermeyenlere ödeme yapılmayacak.

Burs ve kredi ödemeleri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Burs ve kredi miktarı:

Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL

Doktora öğrencileri için 9.000 TL

