KYK burs başvuru ekranı için gözler GSB'de: 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açılan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere maddi destek sağlıyor. Öğrenciler hem eğitim hayatlarına destek sağlamak hem de eğitim amacıyla taşındıkları şehirlerde daha rahat edebilmek için KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru ekranı ne zaman açılacak, başvurular başladı mı?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler GSB takvimine çevrildi. Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek. ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme döneminin de tamamlanmasıyla birlikte artık KYK burs ve kredi başvuruları için çok az bir zaman kaldı. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvurularının ÖSYM ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Önceki yıllara bakıldığında, başvurular genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınıyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

KYK burs başvurularının 13-17 Ekim haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

