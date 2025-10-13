KYK burs başvuru ekranı için gözler GSB'de: 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açılan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere maddi destek sağlıyor. Öğrenciler hem eğitim hayatlarına destek sağlamak hem de eğitim amacıyla taşındıkları şehirlerde daha rahat edebilmek için KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru ekranı ne zaman açılacak, başvurular başladı mı?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler GSB takvimine çevrildi. Başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi, e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak eğitim hayatı için önemli bir maddi destek alma fırsatı elde edecek. ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme döneminin de tamamlanmasıyla birlikte artık KYK burs ve kredi başvuruları için çok az bir zaman kaldı. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?