KYK burs başvuru sonuçları 2025: GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini KYK burs sonuçları tarihine çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs-kredi başvuru süreci tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden sonuçlar üniversite öğrencilerinin erişimine açılacak. Peki 2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları 2025: GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 13 Ekim 2025 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuyla başlayan başvuruların ardından merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce genç KYK bursu alarak eğitim hayatlarına destek sağlayacak. KYK burslarından lisans, yüksek lisans ve doktora yapan adaylar faydalanabilecek. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvuru sonuçları 2025: GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025 KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim'de başladı.

KYK burs başvuruları 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK burs başvuru sonuçları 2025: GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile sonu arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları 2025: GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILACAK

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu işlem, burs veya kredinin aktif hale gelmesi için zorunlu. Onay sürecini tamamlamayan öğrenciler ilk ödeme döneminde hak kaybı yaşayabiliyor.

Ödemeler ise genellikle Kasım ayının son haftasından itibaren T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER