KYK burs başvuru sonuçları 2025: GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 13 Ekim 2025 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuyla başlayan başvuruların ardından merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce genç KYK bursu alarak eğitim hayatlarına destek sağlayacak. KYK burslarından lisans, yüksek lisans ve doktora yapan adaylar faydalanabilecek. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?