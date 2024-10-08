KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 KYK burs sonuçları tarihi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında alınacak olan burs ve kredi başvurularının ardından gözler KYK burs başvuru sonuçlarına çevrilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim hayatlarına destek sağlaması için burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci ilk kez burs başvurusunda bulunacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?