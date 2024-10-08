KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 KYK burs sonuçları tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında alınacak olan burs ve kredi başvurularının ardından gözler KYK burs başvuru sonuçlarına çevrilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 KYK burs sonuçları tarihi) - 1

2024-2025 KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim hayatlarına destek sağlaması için burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci ilk kez burs başvurusunda bulunacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 KYK burs sonuçları tarihi) - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 KYK burs sonuçları tarihi) - 3

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 KYK burs sonuçları tarihi) - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

DAHA FAZLA GÖSTER