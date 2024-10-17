KYK burs başvuru sonuçları tarihi: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB sonuç açıklamasında
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 13 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl açıklanan KYK burs sonuçları, başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024-2025 KYK burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayacak olan KYK bursları için başvurular 13 Ekim'de tamamlandı. Başvurularını tamamlayan on binlerce aday ise gözlerini burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB tarih verdi mi?