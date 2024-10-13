KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları, ilk defa burs başvurusunda bulunan ve başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasını bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 yılı KYK burs başvuruları 13 Ekim'de sona erecek. Burs başvurularının tamamlanması itibarıyla ise gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek burs sonuçları açıklamasına çevrilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan KYK burs sonuçlarının ardından gözler GSB tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?