KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları, ilk defa burs başvurusunda bulunan ve başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasını bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 yılı KYK burs başvuruları 13 Ekim'de sona erecek. Burs başvurularının tamamlanması itibarıyla ise gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek burs sonuçları açıklamasına çevrilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan KYK burs sonuçlarının ardından gözler GSB tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs başvuru sonuçlarında gözler GSB'de: 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

KYK BURSU NE KADAR, ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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