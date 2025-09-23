KYK burs başvuru takvimi 2025-2026: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler GSB duyurusunda

KYK burs başvurularında son durum milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite eğitimine yeni başlayan ya da halen eğitimine devam eden öğrenciler için en çok merak edilen konulardan biri 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak duyurulan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim hayatına maddi destek sağlamaya devam ediyor. Gözler ise 2025-2026 akademik yılı için KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.

2025-2026 KYK burs başvuruları için on binlerce üniversite öğrencisinin heyecanlı bekleyişi başladı. KYK yurt başvurularının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler artık KYK burs başvurularının alınacağı tarihlere çevrildi. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler GSB'den gelecek duyuruyu bekliyor.

2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

Resmî takvim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olsa da önceki yıllar incelendiğinde, başvuruların Ekim ortası ile Kasım başı arasında tamamlandığı görülüyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellemeye gidilmesi öngörülüyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarı her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre artırılıyor. 2025-2026 eğitim yılı için net rakamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular öncesinde duyurulacak.

