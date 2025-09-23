KYK burs başvuru takvimi 2025-2026: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler GSB duyurusunda
KYK burs başvurularında son durum milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite eğitimine yeni başlayan ya da halen eğitimine devam eden öğrenciler için en çok merak edilen konulardan biri 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak duyurulan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim hayatına maddi destek sağlamaya devam ediyor. Gözler ise 2025-2026 akademik yılı için KYK burs başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.
2025-2026 KYK burs başvuruları için on binlerce üniversite öğrencisinin heyecanlı bekleyişi başladı. KYK yurt başvurularının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler artık KYK burs başvurularının alınacağı tarihlere çevrildi. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler GSB'den gelecek duyuruyu bekliyor.