KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl üniversite öğrencilerine yapılan burs yardımı için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. 2025-2026 yılı KYK burs ve kredi başvurularının erişime açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci e-Devlet üzerinden burs başvurusunda bulunmaya başlayacak. KYK bursları öğrencilerin hem eğitim hem de özel hayatlarına katkı sağlayacak. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?
KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci KYK burs başvurusunda bulunarak eğitim hayatlarına katkı sağlayacak. KYK burs başvurularına, ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Peki, 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?