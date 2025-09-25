KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl üniversite öğrencilerine yapılan burs yardımı için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. 2025-2026 yılı KYK burs ve kredi başvurularının erişime açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci e-Devlet üzerinden burs başvurusunda bulunmaya başlayacak. KYK bursları öğrencilerin hem eğitim hem de özel hayatlarına katkı sağlayacak. Peki, 2025-2026 GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? - 1

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci KYK burs başvurusunda bulunarak eğitim hayatlarına katkı sağlayacak. KYK burs başvurularına, ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Peki, 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? - 2

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) henüz 2025-2026 KYK burs başvurularına ilişkin resmi takvimi açıklamadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alındığı biliniyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

Öğrenciler başvuru sürecinde burs ve kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra GSB, değerlendirme sonuçlarını yine e-Devlet üzerinden duyuracak.

KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? - 3

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? - 4

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER