KYK burs başvuruları 2025-2026: GSB KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci KYK burs başvurusunda bulunarak eğitim hayatlarına katkı sağlayacak. KYK burs başvurularına, ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Peki, 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?