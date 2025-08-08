KYK burs başvuruları 2025: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, tarihler belli oldu mu?

Üniversite hayatına yeni adım atacak veya eğitimine devam eden öğrenciler, 2025 KYK burs başvurusu tarihlerini merakla bekliyor. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi imkanları, her yıl binlerce öğrenciye maddi destek sunuyor. KYK burs başvuruları genellikle her yıl üniversite kayıt döneminin ardından, e-Devlet üzerinden online olarak kabul ediliyor. 2025 yılı başvuru takvimi için ise gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak resmi duyuruda. Peki, 2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, tarihler belli oldu mu?

2025 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite tercihlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yaşadıkları şehirlerden üniversite eğitimi alabilmek için başka şehirlere giden öğrenciler, KYK burs ve kredi yardımıyla özel yaşamları ve eğitim hayatlarına destek sağlamak istiyor. Peki, 2025 KYK burs başvuruları ne zaman?

2025 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve kredi başvuruları genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım ayının ilk haftaları arasında gerçekleşiyor. 2024 döneminde başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde, üniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra, başvuru ekranının e-Devlet’te açılması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER KİMLER?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

