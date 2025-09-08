KYK burs başvuruları için gözler GSB'de
Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihi olan KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) bu yıl da binlerce öğrenciye destek sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bu yıl da KYK burs ve kredi başvurularını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler, barınma ve maddi destek için açıklanacak tarihlere odaklandı.
KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru takvimi GSB’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.