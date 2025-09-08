KYK burs başvuruları için gözler GSB'de

Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihi olan KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) bu yıl da binlerce öğrenciye destek sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bu yıl da KYK burs ve kredi başvurularını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler, barınma ve maddi destek için açıklanacak tarihlere odaklandı.

KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru takvimi GSB’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Üniversite öğrencileri barınma ve maddi destekten yararlanmak için açıklanacak tarihleri beklerken, başvuruların yine e-Devlet aracılığıyla alınması planlanıyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte süreç ve detaylar bakanlık tarafından paylaşılacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Henüz resmi duyuru yapılmasa da, başvuruların her yıl olduğu gibi YKS sonuçlarının ardından başladığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8–13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KYK burs ve kredi desteği, öğrencilerin eğitim hayatına ekonomik katkı sağlamayı amaçlarken; başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılarak sonuçlar yine e-Devlet üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, süreçle ilgili resmi duyuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

BURS VE KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru ve değerlendirmelerine ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı: "Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir."

