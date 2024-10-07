KYK burs başvuruları için gözler o tarihte: 2024 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları, bu yıl ilk kez burs alabilmek için başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için verilen burs ve krediler için artık gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite eğitim döneminin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl da ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl hangi ayda, ayın kaçında başlayacağı sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında KYK burs başvuruları başlayacak. Peki, 2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?