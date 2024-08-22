KYK burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen KYK burs ve kredi için başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesine 1 gün kala gözler KYK burs başvurularına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl eğitim hayatlarına katkı sağlaması ve yardımcı olması için KYK bursu talep eden öğrenciler, bu yıl da gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevirdi. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gündem KYK bursları olacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?