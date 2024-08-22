KYK burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen KYK burs ve kredi için başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesine 1 gün kala gözler KYK burs başvurularına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 1

2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl eğitim hayatlarına katkı sağlaması ve yardımcı olması için KYK bursu talep eden öğrenciler, bu yıl da gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevirdi. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gündem KYK bursları olacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 4

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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