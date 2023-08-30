KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, kazandıklarını üniversiteleri öğrenen öğrenciler şimdi de eğitim hayatlarına destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 1

2023 KYK burs başvuruları, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Oturdukları kentlerden uzakta üniversite kazanan birçok öğrenci, eğitim hayatına destek sağlaması amacıyla KYK burslarına başvuruyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 3

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 4

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 5

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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