KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, kazandıklarını üniversiteleri öğrenen öğrenciler şimdi de eğitim hayatlarına destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2023 KYK burs başvuruları, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Oturdukları kentlerden uzakta üniversite kazanan birçok öğrenci, eğitim hayatına destek sağlaması amacıyla KYK burslarına başvuruyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?