KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs ve kredi başvuru takvimi için geri sayım
YKS tercih süreci başladı. Ailelerinden uzaklardaki şehirlerde üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, öncelikle barınma ihtiyacı için KYK'nın yurt başvurularını bekleyecek. Öte yandan karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti de oldukça yüksek olacak. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2023 KYK burs başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversiteli adaylarının gözü, KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...