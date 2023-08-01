KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs ve kredi başvuru takvimi için geri sayım

2023 KYK burs başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversiteli adaylarının gözü, KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...