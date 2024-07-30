KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 yılı burs başvurularının ne zaman alınacağı, üniversiteye bu yıl başlayacak olan on binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi) - 1

2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınacak olan 2024-2025 burs başvuruları için geri sayım başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi) - 2

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi) - 3

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl KYK burs ücretlerine zam yapıldığı açıklanmıştı.

Buna göre; 2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarılmıştı.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi) - 4

KİMLER BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, KYK burs başvurusunun detayları geçtiğimiz yıl paylaşılmıştı.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

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