KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi)

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl KYK burs ücretlerine zam yapıldığı açıklanmıştı.



Buna göre; 2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarılmıştı.