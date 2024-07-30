KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2024-2025 yılı burs başvurularının ne zaman alınacağı, üniversiteye bu yıl başlayacak olan on binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, bir yandan da KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınacak olan 2024-2025 burs başvuruları için geri sayım başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?