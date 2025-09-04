KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında 2025-2026 KYK burs başvuruları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen KYK burs ve kredi başvuruları, yükseköğrenim gören milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyor. Özellikle yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yapan öğrenciler, "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025-2026 KYK burs başvuruları için beklenen tarih.

2025-2026 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı, eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıtlarını yaptıran ve yurt ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler şimdi de gözlerini KYK burs başvuru takvimine çevirdi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından başlıyor. 2025 yılı için de başvuruların Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. GSB’nin resmi duyurusu sonrasında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:

Kimlik ve iletişim bilgilerini,

Öğrenim bilgilerini,

Aile gelir durumunu,

Sosyal ve ekonomik koşullarını,

doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. 2025-2026 öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek miktarlar GSB tarafından duyurulduktan sonra öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılacak.

KYK burs ücreti geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL olarak ödeniyordu.

