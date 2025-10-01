KYK burs başvuruları tarihi 2025-2026: GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağı, 2025-2026 akademik yılının başlamasının ardından yüz binlerce üniversitelinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl YKS sınavını kazanarak üniversiteye başlayan öğrenciler şimdi de KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. KYK bursu öğrencilerin hem özel hem de eğitim hayatlarına destek sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyla birlikte KYK burs başvuruları başlayacak. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman?
2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte on binlerce genç üniversiteye ilk adımlarını attı. Üniversiteye bu yıl başlayan ve KYK burslarıyla eğitimlerine destek olmak isteyen gençler, gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevirdi. Belirli şartlara göre KYK burs başvuruları geri ödemeli ve karşılıksız olarak verilebiliyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?