KYK burs başvuruları tarihi 2025-2026: GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağı, 2025-2026 akademik yılının başlamasının ardından yüz binlerce üniversitelinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl YKS sınavını kazanarak üniversiteye başlayan öğrenciler şimdi de KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. KYK bursu öğrencilerin hem özel hem de eğitim hayatlarına destek sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyla birlikte KYK burs başvuruları başlayacak. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman?

2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte on binlerce genç üniversiteye ilk adımlarını attı. Üniversiteye bu yıl başlayan ve KYK burslarıyla eğitimlerine destek olmak isteyen gençler, gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevirdi. Belirli şartlara göre KYK burs başvuruları geri ödemeli ve karşılıksız olarak verilebiliyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru ile birlikte KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl da öğrencilerin erişimine açılacak.

Geçtiğimiz yıl başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da başvuruların ekim ayının 2. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURSU ZAMLANACAK MI?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

