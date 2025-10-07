KYK burs başvurusu ekranı 2025-2026: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Gözler GSB burs duyurusunda

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularında son durum, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl erişime açılan burs ve kredi başvurusu ekranı için yüz binlerce öğrenci bekliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen KYK burs ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı da merak edilen konular arasında. e-Devlet üzerinden alınacak burs başvuruları için gözler o tarihlere çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu ekranı 2025-2026: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Gözler GSB burs duyurusunda - 1

2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman erişime açılacağı büyük bir merakla bekleniyor. Yeni üniversiteye başlayan öğrencilere hem özel hem de eğitim hayatlarında destek sağlayan KYK bursları, bu yıl yine öğrencilere kolaylık sağlayacak. Her yıl üniversite öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği KYK burs başvuruları için gözler o tarihlere çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs başvurusu ekranı 2025-2026: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Gözler GSB burs duyurusunda - 2

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvurularının ÖSYM ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Önceki yıllara bakıldığında, başvurular genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınıyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

KYK burs başvurusu ekranı 2025-2026: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Gözler GSB burs duyurusunda - 3

KYK BURSU ARTACAK MI?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

KYK burs başvurusu ekranı 2025-2026: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Gözler GSB burs duyurusunda - 4

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER