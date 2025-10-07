KYK burs başvurusu ekranı 2025-2026: e-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Gözler GSB burs duyurusunda
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularında son durum, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl erişime açılan burs ve kredi başvurusu ekranı için yüz binlerce öğrenci bekliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen KYK burs ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı da merak edilen konular arasında. e-Devlet üzerinden alınacak burs başvuruları için gözler o tarihlere çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
