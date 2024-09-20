KYK burs başvurusu ne zaman? 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi
2024-2025 eğitim döneminin güz yarıyılı öncesi, KYK burs ve kredi başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının geride kalması ile şimdi de burs başvuruları bekleniyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?
Üniversitelerde güz dönemine az bir zaman kala öğrenciler, bir yandan maddi destek amacıyla burs başvurularına odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yanında olacak KYK, öğrenim düzeylerine göre farklı miktarlarda burs ve kredilerle desteğe devam edecek. İşte, 2024-2025 burs ve kredi başvurularında son bilgiler...