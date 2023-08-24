KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs/kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. YKS yerleştirme sonuçlarının ilanının ardından üniversite kayıt telaşına kapılan üniversiteli adayları, bir yandan da maddi destek amacıyla burs başvurularına odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yanında olacak KYK, öğrenim düzeylerine göre farklı miktarlarda burs ve kredilerle desteğe devam edecek. Peki, 2023 KYK burs başvurusu ne zaman? Üniversite burs başvuruları ne zaman alınacak?
2023-2024 eğitim döneminin güz yarıyılı öncesi, KYK burs ve kredi başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapması bekleniyor. İşte, 2023 KYK burs başvurularında son durum...