KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. KYK burs başvuruları bu yıl ilk kez burs alabilmek için başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer alıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için verilen burs ve krediler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru ekranı.

KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası) - 1

2024 KYK burs be kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite eğitim döneminin başlamasıyla birlikte merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl da ekim ayında başlayan burs başvuruları, bu yıl 8 Ekim'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 KYK burs/kredi başvuru ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası) - 2

2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakan Bak'ın duyurusu şu şekilde;

"Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası) - 3

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONRASINDA NE YAPILMASI GEREKİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.

Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.

KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası) - 4

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası) - 5

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

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