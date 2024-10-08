KYK burs/kredi başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı (e-Devlet GSB başvuru sayfası)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. KYK burs başvuruları bu yıl ilk kez burs alabilmek için başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer alıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için verilen burs ve krediler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru ekranı.
2024 KYK burs be kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite eğitim döneminin başlamasıyla birlikte merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl da ekim ayında başlayan burs başvuruları, bu yıl 8 Ekim'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 KYK burs/kredi başvuru ekranı.