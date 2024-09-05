KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilerin maddi imkanını artırmak ve eğitimlerini refah içinde geçirmeleri için verilen KYK burs başvuru için geri sayım sürüyor. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de! - 1

2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları, üniversite kayıtlarını tamamlayan ve yurt başvurusunu yapan adayların gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen şartları karşılayan öğrencilere her yıl geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak KYK bursu sağlanıyor. Bu yıl KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı şimdiden gündeme geldi. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de! - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de! - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de! - 4

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de! - 5

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

DAHA FAZLA GÖSTER