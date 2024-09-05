KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSB'de!
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilerin maddi imkanını artırmak ve eğitimlerini refah içinde geçirmeleri için verilen KYK burs başvuru için geri sayım sürüyor. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları, üniversite kayıtlarını tamamlayan ve yurt başvurusunu yapan adayların gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen şartları karşılayan öğrencilere her yıl geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak KYK bursu sağlanıyor. Bu yıl KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı şimdiden gündeme geldi. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?