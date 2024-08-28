KYK burs/kredi başvuruları 2024-2025: KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? (GSB başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2024-2025 yılı burs başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binlerce öğrenci kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başlatılan KYK yurt başvurularının da tamamlanmasının ardından tüm gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayacak. Barınma ihtiyaçlarını yurt başvurusu yaparak gideren öğrenciler, maddi ihtiyaçları için de KYK burs başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?