KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite sınavlarının ardından kayıt işlemlerini de tamamlayan öğrenciler, KYK bursları alarak eğitim hayatlarına katkı sağlamak istiyor. Hem eğitim hem de özel hayatları için KYK burs/kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 1

2024-2025 KYK burs ve başvuruları için artık sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci KYK bursundan faydalanabilmek için e-devlet üzerinden başvuruda bulunacak. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan KYK burs başvurularının bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

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KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 2

2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 4

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

KYK bursunun erken kesilme nedenleri şu şekilde sıralanıyor;

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 5

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

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