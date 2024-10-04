KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı)

2024-2025 KYK burs ve başvuruları için artık sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci KYK bursundan faydalanabilmek için e-devlet üzerinden başvuruda bulunacak. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan KYK burs başvurularının bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?