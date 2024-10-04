KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite sınavlarının ardından kayıt işlemlerini de tamamlayan öğrenciler, KYK bursları alarak eğitim hayatlarına katkı sağlamak istiyor. Hem eğitim hem de özel hayatları için KYK burs/kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK burs ve başvuruları için artık sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci KYK bursundan faydalanabilmek için e-devlet üzerinden başvuruda bulunacak. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan KYK burs başvurularının bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?