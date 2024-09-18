KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak KYK burs başvuru duyurusunun ardından, 2024-2025 eğitim yılı için burs başvuruları alınacak. Şimdi ise gözler KYK burs ve kredi başvurularının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman?

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 1

2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Üniversiteye yeni başlayan binlerce öğrenci, hem eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması hem de öğrencilik yaşamlarının kalitesini artırabilmek KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı) - 4

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

DAHA FAZLA GÖSTER