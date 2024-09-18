KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak KYK burs başvuru duyurusunun ardından, 2024-2025 eğitim yılı için burs başvuruları alınacak. Şimdi ise gözler KYK burs ve kredi başvurularının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman?
2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Üniversiteye yeni başlayan binlerce öğrenci, hem eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması hem de öğrencilik yaşamlarının kalitesini artırabilmek KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?