KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınavlarından aldıkları puanların ardından tercih yapan ve kazandıkları üniversitelere kaydını yaptıran öğrenciler, gözlerini KYK burs başvurularının başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başvuru tarihlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi.