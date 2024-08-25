KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınavlarından aldıkları puanların ardından tercih yapan ve kazandıkları üniversitelere kaydını yaptıran öğrenciler, gözlerini KYK burs başvurularının başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi) - 1

2024-2025 KYK burs/kredi başvuruları, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başvuru tarihlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi) - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi) - 3

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi) - 4

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru takvimi) - 5

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

DAHA FAZLA GÖSTER